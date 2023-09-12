«Продумывает пути отхода»: в браке Прилучного с Брутян обнаружили неожиданную проблему

|
Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Поклонники обвинили Прилучного в равнодушии к Брутян

Фото, видео: Instagram* / epyur_brutyan

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели «мажор» неожиданно заскучал по Агате Муцениеце?

После развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце только ленивый не предрекал «мажору» проблемы в новом браке. Поговаривали, что актер просто обожает женщин и редко упускает возможность закрутить роман на стороне.

Слухи стихли, стоило лишь молодой жене Прилучного, Зепюр Брутян, родить сына Микаэля. Спустя считанные месяцы после появления мальчика на свет молодые родители «укатили» на отдых на Мальдивы, пишет издание dni.ru.

Влюбленные купались в океане, нежились под палящим солнцем и не думали о возвращении в Россию. Уже спустя пару недель поклонники заговорили о возможных проблемах в звездной семье.

Под одним из последних видео с курорта, где Брутян целует мужа, поклонники брюнетки заметили, что актриса чаще уделяет мужу внимание, балует его подарками и вкусным ужином. Прилучный же, по их словам, «потерял хватку» и уже «продумывает пути отхода».

«Ну Зиппи точно любит, надо отдать должное, но… У него уже была история, и тоже сын — первенец… Эх, бабы»;

«А мне все равно жалко его бывшую»;

«Зиппи, конечно, любит, а вот Павлу так удобно, он старается, но мало огня в глазах как с ее стороны, просто позволяет себя любить», — пишут фанаты.

Сама Зепюр, впрочем, с мнением большинства явно не согласна. В подписи к ролику актриса в очередной раз напомнила звездному мужу, как сильно он ей дорог.

«Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться. И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Зепюр Брутян перестала снимать ролики в соцсети.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
«Так похудела»: как себя чувствует Федосеева-Шукшина после инсульта
14:37
«Жизнь поделилась на до и после»: какие беды пришлось пережить Розе Хайруллиной
14:29
«Продумывает пути отхода»: в браке Прилучного с Брутян обнаружили неожиданную проблему
14:20
Путин о судьбе Чубайса за границей: «Перешел на нелегальное положение»
14:13
Экстренная посадка рейса Сочи — Омск в поле под Новосибирском. Главное
14:08
«Главный фундамент»: в Росатоме раскрыли основу отношений РФ и Индии

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России