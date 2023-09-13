Вышел в шапочке для душа: пранкер сорвал показ мод в Нью-Йорке

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Пранкер из Нью-Йорка выбежал на подиум в шапке для душа во время модного показа

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Adar; 5-tv.ru

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Зрители не заметили подмену модели.

Ютубер сорвал показ мод Creators Inc. на Неделе моды в Нью-Йорке. Такой новостью поделилось издание New York Post.

Во время шоу на сцене появился нежданный гость. Парень продефилировал перед публикой в оранжевых шортах, белых кроссовках, шапочке для душа и прозрачной накидке. При этом никто из зрителей не обратил внимание на подмену модели.

Первым опомнился охранник. Он набросился на парня и вывел его из зала. Пранкер пытался сопротивляться, но ему это не удалось.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что стилист Эльвира Янковская назвала актуальный тренд этой осени. Специалист посоветовала модницам обратить внимание на стиль «тихая роскошь». Он подразумевает ношение одежды классического стиля, но сшитой из премиальных материалов. Янковская добавила, что такие вещи выглядят элегантно и дорого, но при этом не вычурно.

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