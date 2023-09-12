Дорого и не вычурно: назван главный фэшн-тренд этой осени

Какие рекомендации дала стилист на сезон дождей и ветров?

О самом актуальном тренде этой осени стилист Эльвира Янковская рассказала изданию Газета.ру. По мнению эксперта, сейчас среди модниц лидирует стиль «тихая роскошь» — или же old money — в котором акцент делается на качестве одежды и ее долгосрочности.

Эксперт уточнила, что в основе вышеуказанного стиля лежит одежда классического кроя, сшитая из материалов премиум-качества. Классические вещи всегда элегантны, они смотрятся дорого, роскошно, при этом не вычурно.

В качестве примера стилист привела блейзер как у принцессы Дианы, тренч из 60-х, белую рубашку с мужского плеча и широкие брюки со стрелками. Эксперт добавила, что сторонники old money никогда не экономят на качестве.

Хорошая вещь — не только признак шика, но и грамотная инвестиция в долгосрочный актуальный гардероб. В «тихой роскоши» преобладают такие материалы, как шелк, твид, кашемир, плотный лен и хлопок.

Образы можно дополнить нитью жемчуга, минималистичными серьгами и браслетом, атласным ободком для волос, шейным платком и винтажными очками.

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