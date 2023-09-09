Первый показ после смерти: дом Юдашкина представил коллекцию свадебных платьев

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

В Москве показали любимые модели покойного кутюрье Валентина Юдашкина

Первый показ после смерти: дом Юдашкина представил коллекцию свадебных платьев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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В показе приняла участие дочь великого кутюрье. Фотографии можно посмотреть в галерее 5-tv.ru.

В минувший четверг, 7 сентября, в Москве прошел модный показ коллекции Валентина Юдашкина. Он стал первым после смерти великого российского модельера. Как сообщает официальный Telegram-канал Модного дома, показ состоялся в рамках Московского урбанистического форума.

На показе были представлены любимые модели Валентина Юдашкина: винтажные свадебные платья, которые в разные годы закрывали Парижскую неделю моды, а также новая коллекция от кутюр. В мероприятии приняла участие единственная дочь модельера Галина Юдашкина.

Российский кутюрье Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023-го года после продолжительной болезни. Последние годы модельер боролся с онкологией. Ему было 59 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Юдашкина возвращается к жизни после смерти любимого мужа. Как 64-летняя Марина Юдашкина пережила тяжелую утрату?

Первый показ после смерти: дом Юдашкина представил коллекцию свадебных платьев

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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