Убытки на 100 миллионов рублей принес пожар в типографии в Петербурге

Крупный пожар в Петербурге — загорелась типография. Огонь вспыхнул в производственном цеху и очень быстро перекинулся на склад, где хранился картон.

В итоге пламя охватило целиком двухэтажное здание. Как рассказал один из работников типографии, перед пожаром он слышал взрыв.

Загоревшегося мужчину удалось спасти, сейчас он в больнице. Остальные работники типографии смогли эвакуироваться.

А вот спасти оборудование и печатную продукцию не получилось — предприятие понесло на убытки на 100 миллионов рублей. Причину пожара еще предстоит выяснить — не исключено, что была допущена ошибка при производстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар — горел склад с холодильниками в Новогиреево. Огонь охватил 800 квадратных метров здания на улице Кусковская.

Причины возгорания пока не называются. На месте работали все необходимые пожарные службы.