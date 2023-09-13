Убытки на 100 миллионов рублей принес пожар в типографии в Петербурге

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Причину инцидента еще предстоит выяснить.

Фото, видео: Шахиджанян Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Крупный пожар в Петербурге — загорелась типография. Огонь вспыхнул в производственном цеху и очень быстро перекинулся на склад, где хранился картон.

В итоге пламя охватило целиком двухэтажное здание. Как рассказал один из работников типографии, перед пожаром он слышал взрыв.

Загоревшегося мужчину удалось спасти, сейчас он в больнице. Остальные работники типографии смогли эвакуироваться.

А вот спасти оборудование и печатную продукцию не получилось — предприятие понесло на убытки на 100 миллионов рублей. Причину пожара еще предстоит выяснить — не исключено, что была допущена ошибка при производстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар — горел склад с холодильниками в Новогиреево. Огонь охватил 800 квадратных метров здания на улице Кусковская.

Причины возгорания пока не называются. На месте работали все необходимые пожарные службы.

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Убытки на 100 миллионов рублей принес пожар в типографии в Петербурге

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