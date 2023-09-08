На востоке Москвы крупный пожар
| Происшествия Эксклюзив 17 0
В районе Новогиреево Москвы загорелся склад
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Огнем охвачено здание склада с холодильниками.
На востоке Москвы вспыхнул крупный пожар — горит склад с холодильниками в Новогиреево. Об этом сообщает столичная служба МЧС. 5-tv.ru делится кадрами с места происшествия.
Как сообщили в ведомстве в данный момент огонь охватил 800 квадратных метров здания на улице Кусковская. Причины возгорания пока не называются. На месте работают все необходимые пожарные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские террористы атаковали административное здание с помощью беспилотника в Брянске.
Читайте также
+11° 766 мм рт. ст.
71%
71%
98.20
0.36 105.28
0.20
0.36 105.28
0.20
Нашли ошибку?