«Похоже на бегство»: в ДНР рассказали о ситуации в Купянске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 351 0

Гагин заявил, что СБУ сбежали из Купянска

«Похоже на бегство»: в ДНР рассказали о ситуации в Купянске

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Бойцы армии РФ набрали хороший темп наступления и продвигаются вперед. А что с боевиками?

Российские бойцы взяли на купянском направлении хороший темп наступления. Об этом сообщил в интервью РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он отметил успехи армии России, которые сказываются и на боевиках. Так, по словам Гагина, они бежали из Купянска, прихватив с собой архивы.

«Маркером того, что оно (наступление. — Прим. ред.) успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — уточнил Гагин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряды ВСУ начали призывать женщин.

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