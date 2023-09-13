«Запустили рекламную кампанию»: в ряды ВСУ начали призывать женщин

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Гагин: женщин на Украине агитируют участвовать в боях

«Запустили рекламную кампанию»: в ряды ВСУ начали призывать женщин

Фото: www.globallookpress.com /David Tesinsky

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Власти Незалежной не задумываются о своем народе. На поле боя также отправляют инвалидов и негодных к службе граждан.

Новая тенденция по восполнению рядов армии появилась на Украине. Об этом рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Так, по его словам, в Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали призывать людей с психическими заболеваниями, инвалидов и ранее не годных к службе в условиях военного времени лиц. Но более того, агитировать начали женщин.

«Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, — это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — рассказал Гагин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профсоюзы Британии проголосовали против предложения осудить СВО.

Тема:
Спецоперация
13 сент
В Севастополе сработала система ПВО на атаку ВСУ
13 сент
«Самые красивые игрушки»: в США высмеяли «чудо-оружие» Украины
13 сент
На Украине сообщили о взрывах в Сумах
13 сент
Профсоюзы Британии проголосовали против предложения осудить СВО
13 сент
«Было подобное»: политику США по Украине назвали несправедливой интервенцией
13 сент
«Украинцы привязаны»: Запад не верит в успехи контрнаступления ВСУ осенью
12 сент
В Госдепе заявили о планах по укреплению ПВО Украины
12 сент
«Буквально каждый день»: ВСУ намеренно бьют по гражданским объектам в Донецке
12 сент
Сотни миллиардов: названа сумма, потраченная США на Украину
12 сент
В Лондоне назвали причину потерь ВСУ 40% беспилотников
+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Полезные игры: геймерам пообещали дополнительные баллы при поступлении в вуз
4:25
Захарова заявила, что диалог России и КНДР вошел в доковидное русло
4:11
Новый ухажер? Волочкова случайно засветила на фото незнакомого мужчину
4:00
Препараты и растирание: как помочь ребенку с температурой
3:57
«Запустили рекламную кампанию»: в ряды ВСУ начали призывать женщин
3:50
Куприянов день: почему 13 сентября нужно собирать ягоду-журавлинку

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России