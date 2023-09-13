Власти Незалежной не задумываются о своем народе. На поле боя также отправляют инвалидов и негодных к службе граждан.

Новая тенденция по восполнению рядов армии появилась на Украине. Об этом рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Так, по его словам, в Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали призывать людей с психическими заболеваниями, инвалидов и ранее не годных к службе в условиях военного времени лиц. Но более того, агитировать начали женщин.

«Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, — это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — рассказал Гагин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

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