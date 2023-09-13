По каким причинам было принято решение и когда ждать возобновления торгов?
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке, передает ТАСС. Решение было принято в 9:30 по московскому времени.
По какой именно причине это произошло — не уточнялсь. На сайте биржи указано, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей впервые с 16 августа. Юань и Евро также показали рост.
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