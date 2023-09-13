Песков прокомментировал возможную поездку Путина в КНДР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 214 0

Песков: поездка Путина в КНДР пока не планируется

Песков прокомментировал возможную поездку Путина в КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Поедет ли президент РФ в Северную Корею с ответным визитом?

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, чтобы провести переговоры с Владимиров Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал собирается ли российский лидер посетить Северную Корею с ответным визитом.

По словам официального представителя Кремля, ответный визит Владимира Путина в КНДР пока не планируется. Песков также отметил, что в ближайшее время о деловой встрече договорили министры иностранных дел двух государств.

Президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В узком формате они вели диалог еще порядка часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын отметил важность стратегических отношений КНДР и России.

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