Песков: КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с РФ

Взаимоотношения двух стран не направлены на кого-либо еще.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Северная Корея серьезно настроена реанимировать отношения с Россией. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после состоявшихся на Дальнем Востоке российско-корейских переговоров.
Официальный представитель Кремля обратил внимание, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено на третьи стороны. По его словам, страны хотят развивать свои авиацию, транспорт, инфраструктуру совместно. Об этом он рассказав в эфире федерального канала.
«Будем развивать отношения с КНДР по всем направлениям», — прокомментировал он.
Президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В узком формате они вели диалог еще порядка часа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поднял тост за процветание и сотрудничество РФ и КНДР.
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