Песков: КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Взаимоотношения двух стран не направлены на кого-либо еще.

Песков: КНДР решительно настроена реанимировать сотрудничество с РФ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Северная Корея серьезно настроена реанимировать отношения с Россией. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после состоявшихся на Дальнем Востоке российско-корейских переговоров.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено на третьи стороны. По его словам, страны хотят развивать свои авиацию, транспорт, инфраструктуру совместно. Об этом он рассказав в эфире федерального канала.

«Будем развивать отношения с КНДР по всем направлениям»,  — прокомментировал он.

Президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный. Их встреча стартовала в составе делегаций. В широком формате они беседовали порядка часа, после чего удалились для разговора «с глазу на глаз». В узком формате они вели диалог еще порядка часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поднял тост за процветание и сотрудничество РФ и КНДР.

Тема:
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