Волочкова разрыдалась на последнем концерте: «А потом я начала на всех кричать»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 114 0

Балерина Волочкова расплакалась на концерте из-за отсутствия покрытия на сцене

Волочкова разрыдалась на последнем концерте: «А потом я начала на всех кричать»

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Казус накануне выступления довел балерину до состояния паники. За считанные минуты до начала шоу удалось найти нестандартное решение проблемы.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «МК», как казус перед выступлением довел ее до слез. Заслуженная артистка РФ, по собственным словам, горько плакала, а потом устроила скандал организаторам. Одна оплошность едва не привела к срыву целого представления, близка к срыву была и его главная героиня. Но выход найти удалось, причем весьма неожиданный.

По словам Волочковой, она в течение шести часов пребывала в панике: пропало специальное балетное покрытие для сцены, а еще потерялась часть декораций. Детали художественного оформления были доставлены в концертный зал за час до старта мероприятия, а покрытие никто так и не нашел. Танцевать в таких условиях было просто невозможно.

«Для моих ног, для моих пуантов — это, конечно, был большой стресс. Сначала я села на пол и начала очень громко плакать. А потом я начала на всех кричать. В итоге организаторы выручили и постелили на сцене рекламную ткань. Я открою вам секрет, я научилась танцевать на баннерной ткани — материале, на котором печатают рекламные баннеры, в том числе и к выборам политиков», — поделилась Волочкова.

Как отметила балерина, ее спасение в виде баннерного полотна организаторы шоу привезли всего за 15 минут до начала выступления. Эта история стала завершающей точкой в данной программе артистки. Как рассказала Волочкова, теперь в ее планах постановка нового спектакля, работа над ним уже вовсю кипит. А душевный ущерб от казуса с покрытием для сцены с лихвой компенсировали благодарные зрители. Поклонники подарили звезде столько цветов, что они едва уместились в автомобиле.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором Анастасия Волочкова запечатлена с новым возлюбленным. Случайно или намеренно кавалер эпатажной знаменитости попал в кадр, когда она фотографировалась с букетом белых роз.

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