Новый ухажер? Волочкова случайно засветила на фото незнакомого мужчину

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Алексей Панков
Алексей Панков 39 0

Анастасия Волочкова показала фото с новым возлюбленным

Новый ухажер? Волочкова случайно засветила на фото незнакомого мужчину

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Сама балерина на кадре с подарками. Неужели это все новый воздыхатель?

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед подписчиками снимком нового мужчины. Фотографией с таинственным ухажером заслуженная артистка РФ поделилась в личном блоге.

Балерина опубликовала снимок, где в отражении стекла видна не только ее фигура, но и некого мужчины. Правда, рассмотреть его лицо нет ни какой возможности. Сама звезда предпочитает не раскрывать правду о своем избраннике.

Волочкова Показала Своего Возлюбленного И Похвасталась Подарками От НегоВолочкова показала своего возлюбленного и похвасталась подарками от него. Instagram* / volochkova_art

На втором снимке Волочкова сидит на веранде. При этом в руках она держит роскошный букет из белых роз. Вероятно, это один из подарков возлюбленного.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова прокомментировала слухи о своих якобы долгах перед налоговой. По словам российской знаменитости, это не более чем домыслы. Звезда регулярно платит налоги и коммунальные платежи. Также Волочкова добавила, что у нее все в порядке с концертной деятельностью. Однако она нередко соглашается на бесплатные выступления.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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