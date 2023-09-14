Это не просто шедевры: уникальная технология NFT будет защищать произведения искусства Эрмитажа

Восточный экономический форум, который завершился на острове Русский, стал еще и площадкой по внедрению инноваций. Одна из таких — первый в стране проект по продаже цифровых прав на предметы искусства. Смелое решение позволит привлекать деньги для развития музеев, в том числе, реставрации фресок из коллекции Эрмитажа. Как работает технология — выяснил Максим Облендер.

Шедевры мировой классики на полях Восточного экономического форума. Представленный здесь совместный проект компании Интеррос и Государственного Эрмитажа, получивший название «Цифровое искусство», станет не только первым в России выпуском токена NFT для реставрации предметов искусства из коллекции главного музея страны, но и станет частью «облачного Эрмитажа» будущего. Когда экспонаты одного из крупнейших музеев мира можно будет не просто созерцать из любой точки планеты, но и купить их цифровые копии — токены.

«Есть предметы, которые исчезают. В этом смысл этих токенов. Смысл NFT делать уникальным то, чего не было и чего не будет. Такие вещи происходят в музее при реставрации», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пока гости форума оценивают цифровые копии, в мастерских Эрмитажа показывают нынешнее состояние работ. На протяжении нескольких лет шедевры скрупулезно расчищали и обновляли реставраторы, изучали их физико-химические свойства. Изначально картины украшали лоджию итальянской виллы в Риме — погода их не пощадила, да и не только погода.

«Менялся и искажался не только цвет, как мы видим по этим маленьким фрагментам, но порой изменялись даже размеры некоторых деталей. Например, нога Венеры выглядит сейчас как в 16-м веке, вот она такая маленькая. Но с течением времени и многократными перерисовками ее размер увеличивался», — добавил корреспондент Максим Облендер.

Кто перекрашивал картины за последователями Рафаэля — никто не знает, но это — тоже уже история. Владельцам цифровой копии будет доступен и этот вариант. И такие картины (пусть и в виртуальном пространстве) теперь будут лишь у ее покупателей. Всего Эрмитаж, группа «Интеррос» и платформа «Атомайз» выпустили 60 токенов. Причем не обязательно покупать всю фреску целиком, можно взять, как здесь шутят только «носик» или «ушко» Венеры.

Стартовая цена токена начинается со 135 тысяч. На полях форума обсуждают первую крупную сделку — сразу был куплен пакет почти на три миллиона рублей. Ведь как показывает опыт — такие цифровые активы со временем только прибавляют в цене. Восточный экономический форум открывает новые перспективы сотрудничества музеев и бизнеса, задает тренды. Ну а средства с продажи токенов направят на реставрацию других картин.

«Данные токены несомненно откроют новые возможности и новые рынки и как для авторов произведений и так и для истинных ценителей этих произведений здесь главное нам обеспечить гарантию прозрачности быстроту и удобство сделок в этом плане технологии блокчейна незаменима», — поделился мнением Максим Трофимов.

Благодаря ей цифровые фрески защищены от кражи киберпреступниками. Владелец может перепродавать свое собрание или обмениваться с другими коллекционерами. Это не первый совместный проект компаний «Интеррос» и «Атомайз» с Эрмитажем, но точно первый подобный опыт токенизации, который реализуется исключительно на территории России и в соответствии с законодательством о цифровых активах.

«Выстроили четкую связь между эмитентом и инвестором, для того, чтобы последний мог гарантированно прослеживать состав прав, которые ему передаются, а так же управлять тем цифровым активом, который обличен в формат токена», — подчеркнула генеральный директор компании «АТОМАЙЗ» Екатерина Фроловичева.

Ну, а еще одно преимущество, которое называют уже реставраторы, в том, что цифровая коллекция не боится времени. Плюс владелец может экспонировать свои картины в любом уголке страны, не переживая за логистику, влажность или температуру.