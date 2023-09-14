Евросоюз исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов

Трех российских предпринимателей исключили из санкционного списка Евросоюза. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Так, в перечне теперь не числятся Александр Шульгин, Фархад Ахмедов, Григорий Березкин, а также военнослужащий Георгий Шуваев.

Днем ранее, 13 сентября, стало известно, что Евросоюз не стал продлевать санкции против четырех человек, обвиняемых в «подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Тем не менее, на данный момент в санкционных списках ЕС находятся более 1800 физических и юридических лиц.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия будет следовать объявленным Евросоюзом ограничениям для россиян, в частности провозу через границу некоторых товаров.