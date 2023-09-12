Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Страна не стала делать исключений после объявленных Евросоюзом ограничений для туристов из России.

Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Joeran Steinsiek

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Германия будет следовать объявленным Евросоюзом ограничениям для россиян, в частности провозу через границу некоторых товаров. Об этом сообщает немецкая таможня.

Таким образом, ФРГ не будет делать никаких исключений.

«Любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы», — говорится в сообщении.

Согласно нововведений Еврокомиссии в санкционном законодательстве, россияне не могут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях. Такой въезд будет расцениваться как запрещенный импорт.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия не будет следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете туристам из России въезжать в Евросоюз на своих автомобилях.

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