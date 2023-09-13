Откат назад: Евросоюз начал снимать санкции с россиян

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 127 0

Евросоюз снял санкции с четверых россиян

Откат назад: Евросоюз начал снимать санкции с россиян

Фото: www.globallookpress.com / Piero Nigro

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Изменения вступят в силу 15 сентября.

Евросоюз не стал продлевать санкции против четырех человек, обвиняемых в «подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом говорится на сайте Европейского совета, без упоминания фамилий амнистированных.

«В контексте пересмотра санкций Совет решил не продлевать ограничения против четырех лиц», — сказано в сообщении.

Ограничительные действия потеряют силу 15 сентября 2023 года. На данный момент в санкционных списках Евросоюза находятся более 1800 физических и юридических лиц. Для них ограничены поездки, заморожены активы и введен запрет на предоставление денежных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз впервые снял санкции с российского бизнесмена.

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