В Швеции на фоне ситуации с членством Турции в НАТО «сожгли» Эрдогана

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Рита Миронова
Рита Миронова 96 0

Чучело Эрдогана сожгли в Швеции, ждущей одобрения Турции в НАТО

В Швеции на фоне ситуации с членством Турции в НАТО «сожгли» Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / Ameer Al-Mohammedawi

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Страна не может стать членом Альянса, так как долгое время ждет одобрения от турецкой стороны.

В Швеции сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Так граждане страны выразили свое возмущение в связи с тем, что Швеция не может стать членом НАТО, так как долгое время ждет одобрения от Турции.

Чучело Эрдогана сожгли прямо перед зданием парламента Швеции. В этот момент местная полиция просто наблюдала за происходящим.

По данным издания, причастны к сожжению сторонники террористической организации, запрещенной в Турции.

«В Швеции, которая пытается получить согласие Турции на вступление в НАТО, не прекращаются нападки на национальные и духовные ценности», — пишет газета.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Эрдоган ранее заявил, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятие Турции в Евросоюз. Страна является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры по данному вопросу были заморожены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО.

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