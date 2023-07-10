Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 858 0

Заявку планируют рассмотреть как можно скорее.

Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery Tt

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился принять Швецию в НАТО. Заявка будет как можно быстрее передана на ратификацию в парламент, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — заявил Столтенберг, уточнив, что решение снять вето было принято после переговоров с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Между тем НАТО создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено и страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что путь Швеции в НАТО, по мнению Эрдогана, будет проложен только после принятия Турции в Евросоюз.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

22:54
Первый звоночек: как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева
22:40
В Электростали двое мужчин сняли скальп юноше из-за зеленого ирокеза
22:28
Столтенберг заявил о согласии Турции принять Швецию в НАТО
22:22
Новый отбор в ряды космонавтов стартовал в России
22:10
Появились подробности убийства в Краснодаре экс-замглавы отдела по мобилизационной работе
22:02
Как не красиво: Байден дважды нарушил этикет на встрече с королем Карлом III

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео