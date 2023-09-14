«Логику не понимаем»: Песков о снятии санкций Евросоюза с россиян

Из перечня были удалены бизнесмены и военнослужащий.

В Кремле прокомментировали снятие Евросоюзом санкций с некоторых граждан России. Об этом с журналистами поговорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли их могут объяснить в самой Европе. Санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, посягательство на активы противоречат всем законам и международному законодательству», — сказал он.

Прежде стало известно, что трех российских предпринимателей исключили из санкционного списка Евросоюза. Так, в перечне теперь не числятся Александр Шульгин, Фархад Ахмедов, Григорий Березкин, а также военнослужащий Георгий Шуваев.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Италия не будет конфисковывать автомобили россиян и препятствовать въезду в страну.