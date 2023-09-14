«Не переживайте»: в Италии сделали заявление по конфискации вещей у россиян

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Торрембини: Италия не будет конфисковывать автомобили у россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Как эта страна будет исполнять предписания Еврокомиссии?

Италия не будет конфисковывать автомобили россиян и препятствовать въезду в страну. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.

По его словам, регламент Еврокомиссии, который фактически разрешает странам ЕС отбирать личные вещи у наших граждан, является самой настоящей провокацией.

«Даже финны перестали конфисковывать российские автомобили. Я не исключаю, что некоторые страны будут строго смотреть на этот регламент. Но Италия точно не будет. Все наши русские друзья, коллеги, которые хотят ехать в Италию, не переживайте», — отметил он.

Также глава бизнес-ассоциации утверждает, что итальянские компании, которые по-прежнему работают в России, вынуждены идти на различные уловки, чтобы противостоять евробюрократам. Но терять наш рынок они не хотят.

А другие — от производителей макарон до нефтегазовых гигантов — мечтают вернуться. Ведь за последний год Италия потеряла треть своего экспорта в нашу страну на многие миллиарды евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия смягчила запрет гражданам России на ввоз личных вещей.

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