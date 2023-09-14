Продолжение следует: изъяты «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 94 0

Следователи изъяли «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск

Продолжение следует: изъяты «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск

Фото: Telegram / UralAirlines_Official

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Благодаря слаженной работе экипажа удалось спасти жизни почти 200 человек. Что послужило причиной ЧП на борту?

Следственные органы изъяли «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск. Эту информацию подтвердили в Восточном МСУТ Следственного комитета России.

Пассажирский Airbus совершил жесткую экстренную посадку 12 сентября в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Из Омска для организации помощи сразу вылетел самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки были направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

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