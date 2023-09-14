Евросоюз перестал называть олигархами российских бизнесменов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Изменения были внесены в официальный журнал ЕС. Как теперь называют предпринимателей из России, оказавшихся в черном списке?

Евросоюз перестал называть олигархами российских бизнесменов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Евросоюз перестал называть российских предпринимателей олигархами. Изменения можно отметить в официальном журнале ЕС.

Так, в слово «олигарх» заменено на словосочетание «ведущий бизнесмен». Уточняется, что Совет Евросоюза внес изменения в информацию о 140 физических и 41 юридическом лицах России, которые внесены в черный список.

Прежде стало известно, что трех российских предпринимателей исключили из санкционного списка Евросоюза. Так, в перечне теперь не числятся Александр Шульгин, Фархад Ахмедов, Григорий Березкин, а также военнослужащий Георгий Шуваев.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали снятие Евросоюзом санкций с некоторых граждан России.

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