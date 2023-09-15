Их нравы: модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной

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Модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chinafotopress/Zhang Mao; 5-tv.ru

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На фасон и цвет одежды никто уже не обращал внимание.

Неделя моды в Нью-Йорке, похоже, запомнится целой серией скандалов. Показ американского дизайнера Елены Велез многим уже точно не забыть.

Моделей буквально изваляли в грязи. Поначалу они просто шли по подиуму, который был усыпан грунтом.

Затем повалились в самое месиво и стали изображать то ли борьбу, то ли агонию. А в финале одну из участниц просто уволокли за ноги.

На фасон и цвет одежды никто уже не обращал внимание. Да и при всем желании в такой грязи все равно не разглядеть.

Ранее 5-tv.ru писал, что снискавший большой успех показ кутюрной коллекции Valentino на Испанской лестнице в Риме обернулся неожиданным скандалом. Dior затребовал компенсацию, поскольку, по версии представителей бренда, расположенный рядом с местом проведения шоу бутик не мог нормально работать.

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