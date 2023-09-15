Их нравы: модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной
Модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chinafotopress/Zhang Mao; 5-tv.ru
На фасон и цвет одежды никто уже не обращал внимание.
Неделя моды в Нью-Йорке, похоже, запомнится целой серией скандалов. Показ американского дизайнера Елены Велез многим уже точно не забыть.
Моделей буквально изваляли в грязи. Поначалу они просто шли по подиуму, который был усыпан грунтом.
Затем повалились в самое месиво и стали изображать то ли борьбу, то ли агонию. А в финале одну из участниц просто уволокли за ноги.
На фасон и цвет одежды никто уже не обращал внимание. Да и при всем желании в такой грязи все равно не разглядеть.
Ранее 5-tv.ru писал, что снискавший большой успех показ кутюрной коллекции Valentino на Испанской лестнице в Риме обернулся неожиданным скандалом. Dior затребовал компенсацию, поскольку, по версии представителей бренда, расположенный рядом с местом проведения шоу бутик не мог нормально работать.
Читайте также
56%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?