«Вас тут не стояло»: как кутюрный показ Vаlеntinо в Риме «помешал трафику» в бутик Dior

Из всех брендов, чьи магазины расположены рядом с местом проведения показа Valentino, компенсацию потребовал только Dior.

Снискавший большой успех показ кутюрной коллекции Valentino на Испанской лестнице в Риме обернулся неожиданным скандалом. Dior затребовал компенсацию, поскольку, по версии представителей бренда, расположенный рядом с местом проведения шоу бутик не мог нормально работать. Якобы в Valentino обещали, что показ не станет препятствием для потока клиентов Dior, и не сдержали свое слово.

Многие фэшн-инфлюенсеры иронично отметили, что французский бренд мог бы «завидовать потише», поскольку ни один из бутиков, работавших рядом с Испанской лестницей, больше не выразил своего недовольства соседством. Некоторые даже возмутились смехотворности иска, поскольку 100 тысяч евро — сумма мизерная для таких гигантов мировой фэшн-индустрии.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru отметил, что пикировка между Dior и Valentino — яркое доказательство тому, что конкуренция и зависть не уходят и после обретения всемирной известности. Как бы французский бренд ни пытался обосновать свои претензии, выглядит это весьма странно.

«Я думаю, что компанией Dior в попытке взыскать так называемую компенсацию или убытки движут не столько реальные убытки, сколько, вероятно, зависть по отношению к компании-конкуренту, которая без преувеличения можно сказать произвела фурор на показе в Риме, который действительно собрал много положительных откликов в глянцевых журналах по всему миру», — выразил свою точку зрения правозащитник.

Он также отметил, что для подобного иска нужно, чтобы шоу было организовано с нарушениями, и они должны быть подтверждены.

Однако, как ни странно, после обмена электронными письмами Dior отозвали свои претензии и «хотели бы снова подтвердить дружественные отношения взаимоуважения между модными домами». Ответа на вопрос «А что это было?» ждут тысячи представителей фэшн-индустрии по всему миру, однако вряд ли французский бренд станет объяснять свое поведение.

Возможно, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри вспомнила о своей работе в Valentino и сотрудничестве с Пьерпаоло Пиччоли на протяжении порядка 20 лет.

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