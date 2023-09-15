Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

В прошлом году стало известно, что чиновник получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязательств.

Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Правительство РФ отправит в отставку главу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. По данным высокопоставленных источников «Известий» из министерства транспорта, это может произойти в ближайшие дни, один из информаторов сообщил, что отстранение от должности, вероятно, состоится в пятницу, 15 сентября. Заявления также подтвердили представители одной из российских авиакомпаний.

Весной прошлого года Нерадько получил замечание от правительства страны. Отмечалось, что его уличили в недобросовестном исполнении служебных обязательств. Тогда в распоряжении «Известий» оказалась копия соответствующего постановления премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Претензии были связаны, в том числе, в связи с неисполнением поручений министра транспорта Виталия Савельева. Глава ведомства предлагал Нерадько перейти на должность гендиректора Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

Нерадько занимает свой пост с 2009 года. В 2000-м он стал первым заместителем министра транспорта России, спустя четыре года возглавил Ространснадзор, в 2005-м — ныне упраздненную Федеральную аэронавигационную службу РФ. Возможными кандидатами на место Нерадько названы его действующий заместитель Владимир Потешкин и председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой, в прошлом также являвшийся замглавы Росавиации.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к 4,5 года лишения свободы.

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