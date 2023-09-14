Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя приговорили к 4,5 года лишения свободы

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя требуют приговорили к 4,5 года лишения свободы по обвинению в хищениях средств в особо крупном размере. Заседание проходит в Железнодорожном суде Красноярска.

Обвинение просило приговорить фигуранта к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы.

Бывший чиновник проходит главным фигурантом по громкому делу о хищении средств в особо крупном размере. Предположительно, по версии следствия, Митволь может быть причастен к хищению 900 миллионов рублей, которые выделили на строительство метро в Красноярске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Митволь заявил о тяжелой болезни.