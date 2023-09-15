Баснословные деньги: легендарную дачу Сталина пустят с молотка

Усадьба «Липки-Алексеевское» получила мировую известность, и не зря.

Подмосковную усадьбу «Липки», в которой жил Иосиф Сталин, пустят с молотка за баснословную стоимость. Аукцион по продаже легендарной недвижимости стартует уже 3 ноября в Москве, сообщили «Известиям» в Дом. РФ.

Известно, что Сталин жил на этой даче с 1932 года. Общая площадь «Липок» составляет четыре тысячи квадратных метров. При жизни генеральный секретарь ЦК КПСС не очень жаловал это место, поскольку оно покупалось для второй жены, Надежды Аллилуевой, и когда та трагически погибла, он от этого имения фактически отказался.

Историки рассказывают, что особенностью этих мест помимо несметных площадей считается местная растительность. Жителям удалось сохранить липы и березы в первозданном виде. Пробраться на эту территорию не смог бы ни один желающий: на воротах красными буквами написано «объект под охраной».

Теперь стало известно, что с продажи усадьбы Сталина планируют выручить 400 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября.

В Дом.рф подметили, что для памятника истории подобная сделка — отличный способ «получить вторую жизнь».

«Наша задача в отношении подобных объектов — их бережное сохранение путем передачи в руки новых ответственных собственников. Для многих подобных зданий сегодня это чуть ли не единственная возможность вернуть их в в культурный и общественный контекст», — сказал директор госкомпании Николай Сарокваша.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великих Луках проверят священника, который освятил памятник Сталину.