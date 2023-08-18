В Великих Луках проверят священника, который освятил памятник Сталину

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 113 0

Монумент появился у одного из заводов города.

В Великих Луках проверят священника, который освятил памятник Сталину

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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В Великих Луках проведут служебную. проверку в отношении священника, который освятил памятник Иосифу Сталину на его открытии на территории завода «Микрон». Об этом сообщила пресс-служба Великолукской епархии.

«Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что действия священников отражают их личные взгляды и убеждения.

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