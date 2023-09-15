Трагичная новость: что могло произойти с бабушкой Стаса Пьехи

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 59 0

Умерла бабушка Стаса Пьехи по отцовской линии

Трагичная новость: что могло произойти с бабушкой Стаса Пьехи

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист сообщил о смерти родственницы в социальных сетях.

Певец Стас Пьеха в личном блоге в социальных сетях сообщил о смерти бабушки по отцовской линии Валентины. Артист опубликовал черно-белую фотографию, на которой еще молодая женщина позирует с внуками.

Его родственница в кадре держит на коленях двух малышей, которые приходятся ей внуками.

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — подписал фотографию Пьеха.

При этом артист не раскрыл, что стало причиной ухода из жизни его бабушки. От каких-либо комментариев по этому поводу знаменитость также воздержался.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь актера Михаила Ульянова — Елена — найдена мертвой в Москве. По информации СМИ, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице.

По предварительным данным, смерть наступила накануне — вечером 14 сентября. Елена Ульяновой было 64 года, она не занималась актерским мастерством, как ее родители, и посвятила жизнь профессии графика-художника.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка
14:35
Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре выросла вдвое
14:29
Их нравы: модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной
14:26
Два украинских морских дрона уничтожены в юго-западной части Черного моря
14:26
Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
14:21
«Хорошо идут»: боевики ВСУ выгнали военнопленных на минное поле

Сейчас читают

Композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован
Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера
Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России