Трагичная новость: что могло произойти с бабушкой Стаса Пьехи

Артист сообщил о смерти родственницы в социальных сетях.

Певец Стас Пьеха в личном блоге в социальных сетях сообщил о смерти бабушки по отцовской линии Валентины. Артист опубликовал черно-белую фотографию, на которой еще молодая женщина позирует с внуками.

Его родственница в кадре держит на коленях двух малышей, которые приходятся ей внуками.

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — подписал фотографию Пьеха.

При этом артист не раскрыл, что стало причиной ухода из жизни его бабушки. От каких-либо комментариев по этому поводу знаменитость также воздержался.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь актера Михаила Ульянова — Елена — найдена мертвой в Москве. По информации СМИ, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице.

По предварительным данным, смерть наступила накануне — вечером 14 сентября. Елена Ульяновой было 64 года, она не занималась актерским мастерством, как ее родители, и посвятила жизнь профессии графика-художника.