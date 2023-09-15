Два украинских морских дрона уничтожены в юго-западной части Черного моря

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

В Минобороны России подвели итоги спецоперации за последние сутки.

Два украинских морских дрона уничтожены в юго-западной части Черного моря

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два украинских морских дрона уничтожены в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подводя итоги спецоперации за последние сутки.

«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря», — подчеркнул Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

«Приходится прятать технику»: как ВСУ спасают на ладан дышащие танки

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украину предостерегли от новой волны проблем на фоне конфликта.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 сент
«Над нами вспышка»: очевидица рассказала о сбитых в Крыму беспилотниках
14 сент
Минобороны: отражена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота
14 сент
Минобороны: силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Крыма
14 сент
Четвертый за ночь дрон ВСУ уничтожен над территорией Брянской области
14 сент
Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожен средствами ПВО в небе Брянской области
14 сент
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над территорией Брянской области
13 сент
Расчеты систем ПВО сбили БПЛА в районе села Тулянка Белгородской области
13 сент
Богомаз: два беспилотника ВСУ сбиты над Унечским районом силами ПВО
13 сент
В Тверской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
12 сент
Минобороны РФ: украинские беспилотники пытались атаковать Белгородскую область
+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка
14:35
Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре выросла вдвое
14:29
Их нравы: модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной
14:26
Два украинских морских дрона уничтожены в юго-западной части Черного моря
14:26
Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
14:21
«Хорошо идут»: боевики ВСУ выгнали военнопленных на минное поле

Сейчас читают

Композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован
Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера
Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России