«Приходится прятать технику»: как ВСУ спасают на ладан дышащие танки

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Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

Defense One: ВСУ тяжело остановить «Ланцеты», приходится прятать технику

«Приходится прятать технику»: как ВСУ спасают на ладан дышащие танки

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация

Давление Запада оказалось не единственной проблемой украинской армии.

Маневренные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают из-за использования российскими военными беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Боевики ВСУ вынуждены прибегать к хитростям и маневрам, чтобы сберечь на ладан дышащую технику. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на офицера главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана.

Только в последнее время Украина испытывает серьезное давление со стороны Запада и Европы. Однако это далеко не единственная проблема киевского режима: только за последнее время солдаты лишились огромного количества танков и беспилотников из-за эффективной работы российских «Ланцетов».

Пребывающим в замешательстве неонацистам ничего не остается, как уступать в тактике и стратегии, лишь бы сохранить остатки вооружения.

«Мы не можем использовать нашу маневренность», — сознался Пацкан, добавив что из-за беспилотников Украине «приходится прятать технику, чтобы ее не обнаружили с неба».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что солдаты ВС РФ громят позиции ВСУ на лисичанском направлении.

Тема:
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