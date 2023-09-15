Обманут, задавят: Украину предостерегли от новой волны проблем на фоне конфликта

|
Алина Крылова
Алина Крылова 43 0

МИД Чехии: Киев почувствует себя преданным из-за давления по переговорам

Обманут, задавят: Украину предостерегли от новой волны проблем на фоне конфликта

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Лидер киевского режима Владимир Зеленский рискует оказаться между двух огней.

Провалившая контрнаступление Украина рискует столкнуться с новой волной проблем. Киев и лидера режима Владимира Зеленского призовут к новому этапу переговоров, в рамках которых Украина неизбежно почувствует на себе давление Запада. С таким мнением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на дипломата, страны Европы допускают грандиозную ошибку, буквально подталкивая Украину к примирению с Россией. Несогласная с подобным раскладом Америка, в свою очередь, будет настаивать на продолжении уже имеющейся политики. Таким образом, Зеленский и компания окажутся «между молотом и наковальней».

«Если Украину заставят принять решение, которое она не одобряет, Запад от этого только проиграет: у наших границ появится 40-миллионная нация, чувствующая себя преданной», — отметил он.

Липавский подчеркнул, что перед Прагой стоит задача не «отложить войну», а «лишить Россию возможностей расширяться» на территории Восточной Европы.

Примечательно, что ни о каких успехах Европы и Запада говорить не приходится. Только за последнее время Россия отразила контрнаступление ВСУ, разбомбила танк Challenger 2 и отразила с десяток атак беспилотников, организованных диверсантами ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Тема:
Спецоперация
15 сент
Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
15 сент
«Хорошо идут»: боевики ВСУ выгнали военнопленных на минное поле
15 сент
Не только над Крымом: где еще Илон Маск отключал систему Starlink
15 сент
«Приходится прятать технику»: как ВСУ спасают на ладан дышащие танки
15 сент
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
15 сент
В ФРГ допустили возможность поставки Киеву ракет Taurus через несколько недель
15 сент
На защиту Родины: 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации
15 сент
Путин назвал чушью информацию о северокорейских добровольцах в зоне СВО
15 сент
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
15 сент
Путин: США применяют кассетные боеприпасы в зоне СВО руками украинцев
+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
Тайна сервиза: сын серийной убийцы решил пустить семейную реликвию с молотка
14:35
Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре выросла вдвое
14:29
Их нравы: модели на неделе моды в Нью-Йорке измазались глиной
14:26
Два украинских морских дрона уничтожены в юго-западной части Черного моря
14:26
Российские бойцы отразили две атаки ВСУ за сутки в районе Работино
14:21
«Хорошо идут»: боевики ВСУ выгнали военнопленных на минное поле

Сейчас читают

Композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован
Месяц не дожил до…: в театре сообщили о смерти знаменитого актера
Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России