МИД Чехии: Киев почувствует себя преданным из-за давления по переговорам
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
Лидер киевского режима Владимир Зеленский рискует оказаться между двух огней.
Провалившая контрнаступление Украина рискует столкнуться с новой волной проблем. Киев и лидера режима Владимира Зеленского призовут к новому этапу переговоров, в рамках которых Украина неизбежно почувствует на себе давление Запада. С таким мнением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на дипломата, страны Европы допускают грандиозную ошибку, буквально подталкивая Украину к примирению с Россией. Несогласная с подобным раскладом Америка, в свою очередь, будет настаивать на продолжении уже имеющейся политики. Таким образом, Зеленский и компания окажутся «между молотом и наковальней».
«Если Украину заставят принять решение, которое она не одобряет, Запад от этого только проиграет: у наших границ появится 40-миллионная нация, чувствующая себя преданной», — отметил он.
Липавский подчеркнул, что перед Прагой стоит задача не «отложить войну», а «лишить Россию возможностей расширяться» на территории Восточной Европы.
Примечательно, что ни о каких успехах Европы и Запада говорить не приходится. Только за последнее время Россия отразила контрнаступление ВСУ, разбомбила танк Challenger 2 и отразила с десяток атак беспилотников, организованных диверсантами ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.
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