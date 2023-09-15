«Это, действительно, сказочная история»: теща Петрова о свадьбе дочери и актера

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 14 0

Теща Александра Петрова рассказала о своем отношении к актеру

«Это, действительно, сказочная история»: теща Петрова о свадьбе дочери и актера

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Для женщины главным оказался не талант актера.

На днях актер Александр Петров сыграл свадьбу с простой 22-летней девушкой Викторией, с которой познакомился на улице. Новоиспеченная теща актера рассказала сайту KP.RU о своих мыслях и эмоциях в связи со свадьбой дочери.

Татьяна, мама Виктории, родом из Таджикистана. Свою жизнь она посвятила работе в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны. Замужество Виктории для мамы стало приятной неожиданностью.

Instagram* / actorsashapetrov

«Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть все будет хорошо — и дети будут, и семья. Вика — очень хорошая девочка. Да они оба очень хорошие!» — не может сдержать эмоций Татьяна.

Женщина призналась, что у нее нет телевизора и поэтому она практически не видела фильмов с Петровым — теща актера смотрела только «Лед» и «Т-34». По словам Татьяны, в Александре для нее главное не актерский талант, а его душа.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус очень странно поздравила Петрова со свадьбой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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