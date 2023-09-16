Дом-призрак: жильцы пятиэтажки в Махачкале рискуют остаться без компенсации

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Жильцы пятиэтажки в Махачкале рискуют остаться без компенсации после взрыва газа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дом оказался самостроем.

В Махачкале жильцы пятиэтажки, где накануне взорвался бытовой газ, остались без крыши над головой и, скорее всего, не получат никакой компенсации.

Выяснилось, что по документам здание нигде не отражено, а за расположение и подключение коммуникаций не отвечает ни одна контора, потому что все сделано самовольно.

Как так вышло? И что делать людям, которые в одночасье лишились всего? Выяснил корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

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