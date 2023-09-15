В Ростове отменили концерт попавшего в реанимацию Игоря Николаева

Состояние певца оценивается как тяжелое.

Концерт Игоря Николаева, запланированный в Ростове на 19 сентября, были вынуждены отменить. Об этом сообщает региональное издание 161.RU.

Продажу билетов на эту дату концерт уже приостановили. В некоторых сервисах дата концерта изменилась, теперь ростовчане ждут выступление любимого исполнителя 19 февраля 2024 года.

На данный момент известно, что Игорь Николаев помещен в реанимацию из-за проблем с сердцем. В частности, сообщается, что певец перенес обширный инфаркт. Сейчас им занимаются врачи одной из московских больниц, родных в реанимацию не пускают. Николаев находится в сознании, он принимает седативные. Медики оценивают состояние артиста как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николаев оказался в больнице уже не первый раз. До этого певец уже жаловался на проблемы с сердцем.