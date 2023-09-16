Ким Чен Ыну и Шойгу показали самолеты стратегической авиации РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Несколько часов назад лидер КНДР прибыл на приморский аэродром Кневичи.

Ким Чен Ыну и Шойгу показали самолеты стратегической авиации РФ

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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Главе Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и министру обороны России Сергею Шойгу представили три самолета стратегической авиации ВКС РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В данный момент проходит встреча на аэродроме Кневичи в Приморье. Сергей Шойгу и Ким Чен Ын осмотрели два истребителя-ракетоносца Ту-22М3 и Ту-95МС, а также сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160.

Помимо этого, им представили российский ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31И. Этот комплекс не имеет в мире аналогов, и он давно доказал свою мощную боевую эффективность.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с этой встречи.

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