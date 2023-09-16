Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 6 0

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в Приморье, его встретил Шойгу

Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи

Фото: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Его встретил глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын прибыл на приморский аэродром Кневичи во Владивостоке. Его встретил министр обороны Сергей Шойгу, об этом сообщили в ведомстве и поделились кадрами со встречи.

Лидер Северной Кореи прибыл на автомобиле в составе кортежа. В честь его прибытия весь почетный караул Преображенского полка выстроился для приветствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мантуров показал Ким Чен Ыну авиастроительные заводы в Хабаровском крае.

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