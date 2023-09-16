МИД: Приговор суда Бостона россиянину Клюшину политически мотивирован

|
Алина Крылова
Алина Крылова 22 0

Уголовное преследование россиянина обернулось дипломатическим конфликтом.

МИД: Приговор суда Бостона россиянину Клюшину политически мотивирован

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Итоговый приговор учредителя IT-компании «М13» Владиславу Клюшину вывел из себя Министерство иностранных дел. В приговор американского суда по делу российского предпринимателя назвали политически мотивированным и надуманным.

Напомним, в марте 2021 года бизнесмена арестовали в Швейцарии по запросу США: американские спецслужбы подозревали Клюшина в торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По итогам слушаний бизнесмену дали девять лет тюрьмы по делу о киберпреступлениях.

В официальном ведомстве РФ все случившееся назвали возмутительной провокацией, а обвинения — «полностью надуманными», сообщает РИА Новости

«Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного еще в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное», — заявили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что система обвинения выстраивалась исключительно на гражданстве Клюшина, в то время как весомых доказательств у следствия не было. По итогу разбирательств, дипломаты потребовали от США предоставить осужденному возможность для беседы с представителями из России. Любые запреты, касающиеся официальных встреч, противоречат соблюдению законных интересов россиянина, подчеркнули там.

«Приговор Клюшину, отцу пятерых детей, который не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, — еще один пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы. Продолжим требовать от властей США прекращения правового произвола в отношении российских граждан», — подвели черту в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, почему россиянина Клюшина на самом деле экстрадировали в США

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:56
В российских школах внедрили платформу для дистанционного обучения «Сферум»
11:47
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове
11:31
Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью
11:19
МИД: Приговор суда Бостона россиянину Клюшину политически мотивирован
11:11
Это сказка! В Петербурге представили новый фильм «По щучьему велению»
11:01
Оперируют медики: раскрыта личность подозреваемого в перестрелке в Подмосковье

Сейчас читают

«Мы все в шоке»: раскрыта предварительная причина смерти актера Гришечкина
«Я очень виню себя»: почему Гришечкин из «Солдат» пять лет жил затворником
С врагом не церемонясь: лучшее видео из зоны СВО за день
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России