Никуда не полетели: как фальшивый турагент из Казани обманула инвалидов

После десятков обращений деятельность «туроператора» проверят правоохранительные органы.

Несколько миллионов рублей десятков своих клиентов «потеряла» лже-туроператор из Казани. Причем, своим жертвам она так и говорила: «Ваши деньги потеряны». И это при том, что средний чек ее услуг доходил до двухсот тысяч рублей. Теперь мошенница скрывается от своих жертв, а во всех бедах винит журналистов. Дмитрий Юсупчук пообщался с теми, кто и берега морского не увидел, и деньги потерял.

Люди планировали провести новогодние каникулы под жарким солнцем, но так и остались под снегопадом. Несколько десятков людей собрались у подъезда турагента, который обещал им отдых в теплых краях по весьма привлекательным ценам. Например, Андрей Самарцев купил в подарок своей пожилой маме путевку в Турцию за 147 тысяч рублей.

«Беда, я до сих пор маме не говорил, даже вот маску надел, чтобы она не знала. Я боюсь, что ей трудно будет перенести, и я не хочу, чтобы она знала», — рассказал пострадавший.

Оказалось, что частный турагент Диана Фатяхова даже не забронировала билеты на рейс. Спустя время вернула недовольному клиенту только треть средств. Наталья Кузьмина не получила ни копейки после того как выяснилось, что в Анапу с семьей она не поедет.

«Заплатили 158 тысяч, она предложила, что меня подкупило. На нашем юге можно и самим забронировать, но она предложила скидку девять тысяч. Мы подумали, это как раз на дорогу, ведь у турагентов есть всегда свои скидки», — рассказала пострадавшая.

Всю работу с клиентами Диана Фатяхова вела через мессенджеры, за редким случаем приглашала к себе в «офис» — домой на кухню. Деньги принимала наличными или переводом на карту своего гражданского мужа. Люди каждый день приходят в надежде на то, что им откроют дверь, но успехов нет.

Клиентуру Фатяхова начала нарабатывать еще четыре года назад, когда в этом бизнес-центре у нее работала офис. Пострадавшие рассказывают, кому-то она реально организовывала туры, но с 2019 года начались проблемы и фирма закрылась, на ее месте теперь другая компания.

На выходе из бизнес-центра мы встретили Валентину Ленькову, она и еще четверо родных с инвалидностью планировали улететь в Турцию. Пенсионерка рассказывает, что самое обидное — обманули ее глухонемую дочь, которая давно не была на море.

«У нас в общем получилась 221 тысяча. Перед отлетом за три часа, я говорю: „Где документы?“ Она должна была привезти, а я ей звоню, и она говорит, что деньги потеряла за три часа до отлета. Прикиньте!» — жалуется Валентина Линькова.

Так Фатяхова «потеряла» несколько миллионов рублей у десятков пострадавших. Сама турагент скрывается от своих бывших клиентов и отказывается разговаривать с журналистами. Вот наша переписка с Фитяховой, там она уверяет, что потерпевшие все придумывают. Теперь ее деятельность предстоит проверить сотрудникам полиции, к которым уже обратились десятки несостоявшихся туристов.