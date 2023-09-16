Киркоров и другие: кто засветился на закрытом VK Квартирнике «для друзей»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Mash показал Киркорова и других звезд на закрытой вечеринке VK Квартирник

Киркоров и другие: кто засветился на закрытом VK Квартирнике «для друзей»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Мероприятие привлекло множество звезд российского шоу-бизнеса.

Российские знаменитости активно пользуются относительно теплой осенней погодой в Москве, чтобы «оторваться» по полной. Об этом сообщает Mash, опубликовавший видео с закрытой вечеринки VK Квартирник.

Судя по кадрам, мероприятие привлекло множество звезд шоу-бизнеса. На нем засветились популярные блогеры Валя Карнавал и Эльдар Джарахов, певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Macan, рэпер Тимати и другие известные персоны.

Как сообщает издание, VK Квартирник — это закрытая вечеринка для друзей платформы, которая проходит уже не в первый раз, и где собираются «все свои».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Бритни Спирс после ухода мужа Сэма Асгари проводит время с огоньком. В своем доме она устроила вечеринку в компании целой футбольной команды — сплошь загорелые красавцы с крепкими мускулами.

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