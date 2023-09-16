Новая тактика Киева? Какой план готовят боевики в Херсонской области

Украинские власти эвакуируют людей с правобережной части региона исключительно со злым умыслом.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Киевский режим переходит на новую тактику на подконтрольной ему части Херсонской области — они намерены использовать план выжженной земли. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал советник врио главы региона Александр Малькевич.
«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли», — рассказал политик.
Он подчеркнул, что украинские власти эвакуируют людей с правобережной части Днепра только со злыми намерениями. Обычных людей выгоняют из их домов и отправляют в глубинку, чтобы опустевшие дома использовать как плацдарм для военных целей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами.
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