Новая тактика Киева? Какой план готовят боевики в Херсонской области

Киевский режим переходит на новую тактику на подконтрольной ему части Херсонской области — они намерены использовать план выжженной земли. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал советник врио главы региона Александр Малькевич.

«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что украинские власти эвакуируют людей с правобережной части Днепра только со злыми намерениями. Обычных людей выгоняют из их домов и отправляют в глубинку, чтобы опустевшие дома использовать как плацдарм для военных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами.