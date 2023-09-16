Новая тактика Киева? Какой план готовят боевики в Херсонской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 6 0

Украинские власти эвакуируют людей с правобережной части региона исключительно со злым умыслом.

Новая тактика Киева? Какой план готовят боевики в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим переходит на новую тактику на подконтрольной ему части Херсонской области — они намерены использовать план выжженной земли. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал советник врио главы региона Александр Малькевич.

«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, соответственно, будет взята тактика выжженной земли», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что украинские власти эвакуируют людей с правобережной части Днепра только со злыми намерениями. Обычных людей выгоняют из их домов и отправляют в глубинку, чтобы опустевшие дома использовать как плацдарм для военных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами.

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Спецоперация
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