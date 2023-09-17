«Никогда не думала»: Пересильд разболелась после экспедиции на Эльбрус

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Юлия Пересильд сообщила, что простудилась на съемках в горах

«Никогда не думала»: Пересильд разболелась после экспедиции на Эльбрус

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Несмотря на плохое самочувствие, актриса уже вышла на сцену в спектакле Театра Наций.

Актриса Юлия Пересильд серьезно простудилась на съемках в горах. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети.

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать», — поделилась звезда «Вызова», отметив, что вся съемочная группа «насквозь простужена».

При этом Пересильд все равно полна положительных эмоций от работы в горах, так как окружавшая ее красота «наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений».

Несмотря на болезнь, актриса не позволяет себе расслабляться и уже вышла на сцену в спектакле Театра Наций «ГРОЗАГРОЗА».

«Я уже в театре. Сегодня просто не смогла подняться и прийти на репетицию. Но вечером „ГРОЗАГРОЗА“ и радость встречи. Сегодня „пригрозим“», — написала Пересильд.

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