Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза

|
Алексей Панков
Алексей Панков 8 0

Государства учредили орган коллективной обороны.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза

Фото: Reuters

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита подписал документ о создании военного союза с лидерами Буркина-Фасо и Нигера. Такой новостью он поделился в своем блоге.

«Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения», — написал политик.

Некоторое время назад на территории Нигера Мали и Буркина-Фасо разместили свои самолеты. Как лидеры стран, любое вторжение на территорию страны будет считаться объявлением войны.

В США предупредили Францию о последствиях событий в Африке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали. Как сообщили в Кремле, лидеры государств обсудили актуальные вопросы. Также глава РФ выразил соболезнования по поводу недавнего теракта на территории африканской страны.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

0:26
При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен один человек
0:10
Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза
23:54
«Не могу выползти на сцену»: Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом
23:38
В НАТО признали, что запросы Украины превышают возможности альянса
23:22
Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
23:22
«Всех перебьют»: Зеленского обвинили в уничтожении трех поколений украинцев

Сейчас читают

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью
Береги себя: от каких болезней страдают осенью
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России