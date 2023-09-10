Путин провел переговоры с лидером Мали

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойта. В беседе политические лидеры осветили пять ключевых вопросов повестки, информирует пресс-служба Кремля.

Президент России лично выразил Гойте соболезнования по поводу теракта, случившегося на северо-востоке страны несколько дней назад. Тогда жертвами нападения на пассажирское судно «Томбукту» и на малийских военных в Регионе Гао стали 49 мирных жителей и 15 военнослужащих.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении.

Со своей стороны Гойта поблагодарил Россию за поддержку, оказанную при недавнем голосовании в Совете Безопасности ООН. В конце августа РФ высказала мысль о необходимости снять санкции с Мали. Резолюция российской стороны была отклонена представителями Совбеза, Китай и Япония воздержались от голосования.

Оба лидера по итогам разговора договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии результаты БРИКС и дальнейшее сотрудничество наших стран.