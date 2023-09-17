Клычков: в результате падения беспилотника в городе Орел начался пожар

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 76 0

Инцидент произошел в Железнодорожном районе.

Клычков: в результате падения беспилотника в городе Орел начался пожар

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На территории города Орел упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате атаки загорелась нефтебаза в Железнодорожном районе города. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

Место происшествия в данный момент оцеплено, экстренные службы проводят все необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем. Пострадавших в результате атаки дрона нет.

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Атака беспилотников на регионы России
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