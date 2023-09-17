Поставил семью под удар: почему Зеленский отказывается от переговоров с РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Nihon Keizai: Зеленский не идет на переговоры с Россией, чтобы спасти свою семью

Поставил семью под удар: почему Зеленский отказывается от переговоров с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Dominik Butzmann

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины окончательно загнал себя в тупик, уверены за рубежом.

Стремительно теряющий контроль над ситуацией Владимир Зеленский располагает личными причинами, чтобы не идти на переговоры с РФ. Такое мнение выразил бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато в интервью Nihon Keizai.

Только за последнее время армия ВСУ потерпела крах в контрнаступлении, потеряла тысячи беспилотников и сотни тысяч солдат. Провальная тактика ведения боя неизбежно привела к тому, что под угрозой оказалась не только жизнь самого Зеленского, но и его семьи. Теперь единственный шанс для президента Украины спастись — идти до конца, считает Сато.

«Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья смогут бежать», — сказал эксперт.

По словам Сато, политический лидер явно зря думает, что сможет выбраться из сложившихся обстоятельств живым. США, считающиеся главными партнерами Украины в конфликте, не допустят капитулляции Киева без боя.

«Администрация США не примет капитуляцию Украины без боя. Именно поэтому в своем недавнем заявлении Зеленский исключил скорое завершение вооруженного конфликта», — подвел черту он.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский и Киев ждут наступления дождей, чтобы свернуть боевую деятельность на фронте.

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