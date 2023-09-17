Вершина айсберга: в деле актрисы Рамили Искандер появились новые подробности

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Актрису Рамилю Искандер подозревают в закладке десяти килограммов наркотиков

Вершина айсберга: в деле актрисы Рамили Искандер появились новые подробности

Фото: Юрий Машков / ТАСС

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Соответствующие показания дал новый фигурант скандальной истории.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер подозревают в закладке десяти килограммов запрещенного вещества в одном из лесов Московской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что после допросов актрисы следствию удалось выйти на следующего участника наркоцепочки. 32-летнего мужчину задержали в Пензе. Во время досмотров в его машине обнаружили десять килограммов наркотика в 54 свертках.

Задержанный рассказал, что забрал вещество в лесополосе под Электрогорском. По его словам, именно Рамиля отправляла ему место, где была спрятана «запрещенка».

Следствию предстоит установить, причастна ли знаменитость к закладке. Предстоит также выяснить, сколько человек может состоять в преступной группировке.

Рамилю Искандер задержали несколькими днями ранее в столичном поселении Марушкинское. В ее личном автомобиле было обнаружено два килограмма наркотика. В рамках обысков по ее месту жительства, силовикам удалось обнаружить еще несколько свертков с запрещенными веществами. Женщине может грозить до 20 лет тюрьмы.

Сдал артистку полиции ее же дилер. Он был задержан в Пензе и в ходе допроса якобы «слил» список своих клиентов. 46-летняя Рамиля Искандер оказалась в их числе. Она свою вину признавать отказалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом.

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