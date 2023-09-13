ФСБ задержала организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

Предполагаемым преступникам грозит не один год тюрьмы.

ФСБ задержала организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом

Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотрудники ФСБ задержали организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом. Об этом сообщили в ведомстве.

По официальным данным, речь идет о двух мужчинах. Они находились в розыске по подозрению в котрабанде и незаконном обороте наркотических средств.

«Мужчины производили синтетические наркотики, а потом сбывали их на территории региона в особо крупном размере. Год им удавалось скрываться от органов безопасности. Но в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемых. Они были задержаны в съемных квартирах: один — в микрорайоне Мичуринский, другой — в Пионерском», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователь из Москвы стала фигурантом дела Тамбиева о взятке в биткоинах.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы
16:31
Суд арестовал подростка, напавшего с ножом на собственную школу под Ростовом
16:22
«Морковка для ослов»: политолог высмеял идею Бербок создать «зонт» над Украиной
16:16
«Рекордный показатель»: Элла Памфилова оценила выборы в новых регионах РФ
16:14
Кольцо похоже на обручальное: что изменилось в жизни вдовы Абдулова
16:05
Обрушение произошло в шахте в Турции: около 300 человек остаются взаперти

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Не хватает интеллигентности»: Ирина Безрукова о контенте

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России