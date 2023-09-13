ФСБ задержала организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом

Сотрудники ФСБ задержали организаторов нарколаборатории, год скрывавшихся под Екатеринбургом. Об этом сообщили в ведомстве.

По официальным данным, речь идет о двух мужчинах. Они находились в розыске по подозрению в котрабанде и незаконном обороте наркотических средств.

«Мужчины производили синтетические наркотики, а потом сбывали их на территории региона в особо крупном размере. Год им удавалось скрываться от органов безопасности. Но в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемых. Они были задержаны в съемных квартирах: один — в микрорайоне Мичуринский, другой — в Пионерском», — подчеркивалось в заявлении.

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