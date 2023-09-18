«Мы расстались»: Маск сделал душераздирающее признание на встрече с Эрдоганом

Официальная встреча быстро переросла в дружеское русло. Предприниматель оправдывался, как никогда до этого.

Один из богатейших людей планеты, основатель компании SpaceX Илон Маск расстался со своей возлюбленной — канадской певицей Граймс после трех лет отношений. В неофициальном союзе Маска с Граймс появился на свет общий сын, но мальчик от расставания бизнесмена с певицей так и не спас.

Все это время предприниматель хранил секрет, что именно могло стать причиной громкого прощания. Поводом для исповеди стала официальная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Филантроп и плэйбой умело переключил внимание политического лидера Турции на себя, разоткровенничавшись: Граймс не только ушла от него, но и оставила ему на попечение крошечного сына. Именно с ним Илон и осуществил официальный визит, сообщает газета CNBS.

На встрече турецкий президент спросил бизнесмена, где сейчас его жена.

«О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своем сыне», — ответил Маск.

Примечательно, что ранее сама Граймс также воспользовалась связями и публично заявила: Маск просто отобрал у нее единственного ребенка, не позволяя ей видеться с малышом. Крик души брюнетка однажды опубликовала в соцсетях, а позже провокационный комментарий был удален.

«Передайте Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск считал певицу Граймс компьютерной симуляцией.